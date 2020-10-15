Fransa'da eski cerrah hakkında, çoğunluğu çocuk 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı

Lorient Savcısı Stephane Kellenberger, yaptığı açıklamada, Le Scouarnec hakkında, 1986-2014 yıllarında ülkedeki birçok kurumda, çoğunluğu 18 yaşından küçük 312 kişiye tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bu 312 kişiden 164'ünün erkek, 148'inin kadın, 265'inin ise 15 yaş altında olduğunu ifade eden Kellenberger, üçüncü bir kişinin bu olaydan haberdar olup olmadığını ve olayı örtbas edip etmediğini tespit edebilmek için ayrıca ön soruşturmanın açıldığını kaydetti.

Fransa'da eski cerrah hakkında, 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı: Mağdurların 164'ü erkek, 148'i kadın, 265'i ise 15 yaş altındahttps://t.co/229Cm36SUJ pic.twitter.com/92ZC5aPSAl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 15, 2020

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