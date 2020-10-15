Sokağa çıkma yasağı ilan eden Macron'a doktor ve hemşirelerden ihtar: Tükendik, daha fazla sağlık çalışanı işe al

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakalarında rekor artışların ardından başkent Paris dahil pek çok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sağlık çalışanlarından "Tükeniyoruz" uyarısı geldi.

Fransa çapında sendikaların düzenlediği protestolarda pandemi koşullarının kendilerini tükettiğini belirten sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan daha fazla doktor, hemşire ve sağlık çalışanı işe almasını talep etti.

İlk protesto eylemi, güney kenti Nice'de düzenledi.

Postane önünde toplanan doktorlarla hemşireler ne kadar ağır bir yük taşıdıklarını anlatan posta kartlarını Macron'a yolladı.

Tıbbi kıyafetler ve maskeler içinde yürüyüş de düzenleyen sağlık çalışanları, kamu hastanelerinin kapatılmasına son verilmesini, acil servislerde ve bakım evlerinde daha fazla personel çalıştırılmasını ve maaşların yükseltilmesini talep etti.

'Zenginlerin cumhurbaşkanı' lakaplı meslekten banker neoliberal lidere "Daha fazla çalışan işe al, daha fazla eğitim ver. Biz tükendik" sloganlı pankart açarak doğrudan mesaj gönderildi.

Yoğun bakımda Kovid-19 doluluğu

Sağlık yetkilileri büyük Paris bölgesinde tüm yoğun bakım birimlerindeki yatakların yarısında Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğünü, başkent Paris'teki hastanelere Kovid-19'la ilgili olmayan tedavilerin üçte birini erteleme talimatı verildiğini açıkladı.

Düğün yapmak, parti vermek yasak

Fransa'da son 24 saat için açıklanan yeni vaka sayısı bugün ilk kez 30 bini geçerek rekor kırarken, yeni kısıtlamalarla ilgili hükümetten ilave açıklamalar geldi.

Başbakan Jean Castex, düğünler, öğrenci partileri, kurumsal salonlarda düzenlenen eğlenceler dahil tüm özel eğlencelerin yasaklandığını duyurdu.

Başbakan Castex, bununla birlikte işe gidip gelenlerin, toplu taşımaya yetişmeye çalışanların, tıbbi bakım almak isteyenlerin ve hatta köpeğini gezmeye çıkarmak isteyenlerin sokağa çıkma yasağını delebileceğini, ancak polis denetimi sırasında içişleri bakanlığının verdiği muafiyet belgesinin gösterilmesi gerekeceğini söyledi.

Gece sokağa çıkma yasağını 12 bin polis denetleyecek

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Paris, Toulouse, Marsilya, Montpellier, Grenoble, Rouen, Lille, Lyon, Saint-Etienne kentlerinde gece sokağa çıkma yasağının 12 bin polis tarafından denetleneceğini açıkladı.

Üçüncü ihlalde 3750 euro para cezası

Gece sokağa çıkma yasağı kapsamındaki bölgede Fransa nüfusunun üçte birine denk gelen 20 milyon kişi yaşıyor. Yasağı ihlal edenlere ilk seferinde 135 euro para cezası kesilecek. Tekrarında 6 ay hapis, üçüncü seferde 3750 euro para cezası devreye girecek.

Şirketlerin zararını hafifletmek için 1 milyar euro ek destek

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, gece sokağa çıkma yasağından etkilenecek Fransız şirketlerin zararını hafifletmek için 1 milyar euro ek destek sözü verdi.

Le Maire, ekonomik krizin en çok vurduğu konaklama ve hizmet sektöründeki şirketlerin, yasaktan ötürü yüzde 50'den fazla gelir kaybına uğramaları durumunda, sosyal sigorta giderlerinden muaf tutulacağını söyledi.

Maliye Bakanı, bankalardan konaklama-hizmet-eğlence sektöründeki ödeme güçlüğü çeken şirketlere devlet garantili kredilerin faizlerini ödemede erteleme talep ettiğini de duyurdu.