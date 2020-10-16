Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "AB olarak, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların gerilimi daha arttırdığına mutabık kaldık. İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu.

Merkel, "AB olarak, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların gerilimi daha arttırdığına mutabık kaldık. İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına" ifadelerini kullandı.

AB: Aralık'taki zirvede yeniden değerlendireceğiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise AB Liderler Zirvesi'nin bitiminden basın toplantısı düzenledi. Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını söyledi.

Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum" dedi.

Bugünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşan Michel, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.