Belaruslu soruşturmacılar: Koordinasyon Konseyi’nin ulusal güvenliğimizi sarsmak istediğine dair kanıtlarımız var

Belaruslu soruşturmacılar, muhalifler tarafından kurulan Koordinasyon Konseyi’nin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve ulusal güvenliğe zarar vermeye yönelik eylemlerde bulunduğuna dair kanıtları olduğunu açıkladı. Devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Tihanovskaya da ‘arananlar listesine eklendi’.

Belarus’ta soruşturmacılar tarafından yapılan açıklamada, Koordinasyon Konseyi’nin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve ulusal güvenliği sarsmaya yönelik eylemler gerçekleştirdiğin ilişkin kanıtları olduğu belirtildi.

Tihanovskaya ‘arananlar listesine’ dahil edildi

9 Ağustos’taki devlet başkanlığı seçimlerinden beri protestoların sürdüğü ülkede, başkanlığa aday olan ancak kazanamayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya da ‘arananlar listesine’ eklendi.

Kararın gerekçesi olarak Tihanovskaya’nın anayasal düzeni bozmaya yönelik çağrıda bulunması gösterildi.

Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet, Tihanovskaya’nın girişimiyle iktidarın devri için Koordinasyon Konseyi'ni kurmuştu. Belarus Başsavcılığı ise ‘ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan eylem çağrıları’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Diğer yandan muhalifler, belirledikleri tüm hedef ve yöntemlerin meşru ve ülke anayasasına uygun olduğunu savunuyor.

Şu anda Koordinasyon Konseyi'nin 7 kişilik yönetiminden 6 kişi tutuklanmış ya da yurtdışına çıkmış bulunuyor. Tihanovskaya da güvenlik nedenleriyle Litvanya’ya gitmişti.