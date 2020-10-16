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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson

    İngiltere Başkanı Johnson: Anlaşmasız Brexit'e hazırlanmanın zamanı geldi

    © REUTERS / Toby Melville
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin (AB) ciddi bir şekilde müzakere etmeyi reddettiğini ve bunu değiştirmediği sürece bir ticaret anlaşması olmadan Brexit'e hazırlanmanın zamanının geldiğini söyledi.

    İngiltere parlamentosu önünde Brexit karşıtı bir gösterici
    © REUTERS / Hannah McKay
    AB'den İngiltere'ye çağrı: Brexit anlaşmasına uyun
    Brüksel'de toplanan AB liderleri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın verdiği süre dolarken bir ticaret anlaşmasına varılması için İngiltere'nin beklediği tavizi vermeyi reddetti. 

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB, bir anlaşma için çalışmaya devam ediyor. Ancak bu 'ne pahasına olursa olsun" şeklinde değil. Planlandığı üzere müzakere ekibimiz, bu müzakereleri yoğunlaştırmak için gelecek hafta Londra'ya gidecek" dedi.

    'Ciddi bir şekilde müzakere etmeyi reddediyorlar'

    Başbakan Johnson ise yaptığı açıklamada, AB'den dostluk ve serbest ticarete dayalı Kanada tarzı bir ilişkiden daha karmaşık bir şey istemediklerini ifade ederek zirvede alınan karara atıfta bulundu.

    AB liderlerinin bağımsız bir ülke için açıkça kabul edilemez bir şekilde İngiltere'nin yasama özgürlüğünü, balıkçılığını kontrol etme imkanlarını sürmek istediğini kaydeden Johnson, "Son birkaç aydır ciddi bir şekilde müzakere etmeyi reddettikleri ve bu zirvede de Kanada tarzı bir anlaşmanın açıkça dışlandığı düşünüldüğünde, 1 Ocak'a küresel serbest ticaret ilkelerine dayalı Avustralya tarzı bir ilişki için hazırlanmamız gerektiği sonucuna vardım" diye konuştu.

    'AB'nin Kanada tarzı bir anlaşma yapmak istemediği anlaşılıyor'

    AB'nin yaklaşımında bir değişiklik olmadığı sürece Avustralya tarzı bir çözüme gideceklerini vurgulayan İngiliz Başbakan, "AB'nin ilk başta istediğimiz Kanada tarzı bir anlaşma yapmak istemediği anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

    İngiltere'nin 45 yıllık üyeliğinin ardından Kanada'ya sundukları anlaşmayı kendilerine sunmamasının ilginç olduğunu kaydeden Johnson, "Bağımsız bir serbest ticaret ülkesi olarak, kendi sınırlarımızı, balıkçılığımızı kontrol ederek ve kendi yasalarımızı belirleyerek güçlü bir şekilde zenginleşeceğiz." dedi.

    Brexit sonrası ilişkiler

    31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, Birlik'le ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona erecek olan geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı sürdürüyor.

    İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Ancak müzakerelerin tıkanması, olası bir anlaşma şansını giderek azaltıyor.

    Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

    Avustralya tarzı anlaşma, anlaşmasız ayrılık anlamına geliyor
    Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti.

    Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor. Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılıyor.

    Etiketler:
    AB Liderler Zirvesi, Brexit, İngiltere, Boris Johnson
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