Ankara'ya 'provokatif eylemlerden geri adım' çağrısı yapan AB liderleri, yaptırım konusunu aralık zirvesine dek dondurdu

Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara'nın 'tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.

AB liderlerinin ekim ayındaki ikinci zirvesinde resmi gündemde olmamasına rağmen Türkiye'nin 1-2 Ekim zirvesinden önce geri çektiği Oruç Reis sismik araştırma gemisini bu hafta Doğu Akdeniz'e geri göndermesi de ele alındı.

Zirvenin dünkü bölümünde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 'Türkiye'nin provokatif ve saldırgan eylemlerini istikrarlı şekilde devam ettirdiğinden' yakındı.

Ancak AB'nin Türkiye'ye sert yanıt vermesini talep eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerine aralıktaki zirveye dek beklemede kalmaları söylendi.

Zirvenin bugünkü bölümünde yayımlanan sonuç bildirisinde 'Türkiye'nin tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi.

Kuzey Kıbrıs’ta 1974 yılından beri kapalı olan BM gözetimindeki Maraş'ın açılmasının 'provokasyon' diye nitelendiği bildiride, bu adımından geri dönmesi çağrısında bulunuldu. Anlaşmazlık alanlarında gerilimin düşürülmesi için Ankara’nın 'acilen kararlı ve kalıcı adımlar atması gerektiği' vurgusu da yapıldı.

Kapanışta basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aralıkta yapacakları zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye'deki durumu ele alıp değerlendireceklerini açıkladı.

Michel,"Ancak tabii ki, bölgedeki durumu gün be gün ve her hafta çok dikkatli bir biçimde yakından takip ediyor olacağız" diye ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liderlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a desteklerini teyit ettiğini, ancak deniz yetki alanları meselesinde Ankara ile diyaloğa da açık olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin son günlerdeki tek taraflı ve elbette ki provokatif adımlarının gerilimi düşürmek yerine tırmandırdığında hemfikir kaldık. Bu çok esef verici ve aynı zamanda gereksiz" dedi.

Merkel, yetkililerle uzmanların çöktüğü konusunda sözbirliği ettiği havuç-sopa taktiğine atıfla "Türkiye'ye yönelik belirlediğimiz yolda devam etmek istiyoruz. AB-Türkiye ilişkilerinin daha da ilerletilmesi her iki tarafın çıkarınadır" dedi.