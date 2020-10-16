Paris'te bıçaklı saldırgan, bir kişiyi başını keserek öldürdü: Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in batısında yer alan Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan, bir kişinin kafasını keserek öldürdü. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Saldırı ile ilgili savcılık terör soruşturması başlatırken, saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Saldırgan tarafından öldürülen kurbanın, sınıfta Hz. Muhammed karikatürleri gösteren bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Fas'a giden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayın ardından acilen Paris'e dönme kararı aldı.