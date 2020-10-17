Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına Türkiye'den art arda tepki

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından Ankara'dan art arda açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ermenistan'ın sivillere yaptığı füzeli saldırıyı kınadı.

Oktay: Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kalın: Ermenistan savaş suçu işliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Bu alçaklığı lanetliyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu katliamlar cezasız kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."