Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaptı. "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" diyen Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Aliyev, Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırılarından sonra ulusal sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev'in açıklamaları şu şekilde:

- (Ermenistan'ın sivillere saldırısı) Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak.

- Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz.

- Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı.

- Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

- Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.

- Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek.