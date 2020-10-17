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    Angela Merkel

    Merkel'den çağrı: Aile dışı teması azaltın

    © REUTERS / Annegret Hilse
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010171043046885-merkelden-cagri-aile-disi-temasi-azaltin/

    Almanya Başbakanı Merkel, salgının "ciddi bir aşamasında" olunduğunu belirterek, aile üyeleri dışındaki kişilerle teması azaltma ve zorunlu haller dışında seyahatlerden vazgeçme çağrısında bulundu.

    DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da yeni koronavirüs vakalarının sayısının artışa geçmesi üzerine Başbakan Angela Merkel, vatandaşlara salgının yayılmasını önleme çağrısında bulundu. Merkel her cumartesi günü yayınladığı video mesajında bu hafta koronavirüs salgınını ele aldı. 

    Vatandaşlara aile üyeleri dışındaki kişilerle teması belirgin bir şekilde azaltma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçme çağrısı yapan Merkel, "En geç bu haftadan beri koronavirüs pandemisinin çok ciddi bir aşamasında olduğumuzu biliyoruz" dedi. Küresel salgının, yaklaşık altı ay önceki başlangıcından çok daha hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken Merkel, bu şartlar altında sadece sosyal mesafeyi korumanın ve koruyucu maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.

    Avrupa-koronavirüs
    © REUTERS / Yara Nardi
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    Bilim insanlarının "virüsün yayılmasının temas sayısına bağlı" olduğunu söylediğinin altını çizen Merkel, eğer herkes aile üyeleri dışındaki kişilerle temasını belirgin bir şekilde azaltırsa, yeni enfeksiyonlardaki artış eğilimini durdurmayı ve tersine döndürmeyi başarabileceklerini dile getirdi. Merkel, "Bugün size şu çağrıyı yapıyorum: Dışarda veya evde daha az insanla buluşun" şeklinde konuştu. Merkel ayrıca vatandaşlara zorunlu haller dışında seyahatlerinden vazgeçme çağrısı da yaptı. Merkel, "Eğer mümkünse evde, yaşadığınız yerde kalın" dedi.

    Görece daha rahat bir şekilde geçen yazın geride kaldığını söyleyen Merkel, "Kışın, Noelimizin nasıl olacağı, bugünlerde ve haftalarda belli olacak. Davranışlarımızla buna birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. "Virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmaması için şimdi her şeyi yapmamız gerekiyor" diyen Merkel, bunun için her günün önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

    Günlük vaka sayısı 7 bini aştı

    Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadelede yetkili kurum olun Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son üç gündür rekor düzeyde yeni vaka kaydediliyor. Cumartesi sabahı yapılan açıklamaya göre, son bir gün içinde 7 bin 830 yeni vaka kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 348 bin 557'ye yükseldi. Son bir gün içinde 33 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 9 bin 767'ye çıktı.

    Etiketler:
    Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya
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