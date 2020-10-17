Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karantinada

Almanya Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu Sözcüsünün açıklamasına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yakın korumasının korona testinin pozitif çıktı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de karantinaya alındığı kaydedildi.
🔴 BREAKING: Personenschützer infiziert – Steinmeier in Quarantäne https://t.co/hMcxhwKu08 pic.twitter.com/zZYara0K03— WELT (@welt) October 17, 2020
Mart ayının sonlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de, temasta bulunduğu doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini evinde önlem amaçlı karantinaya almıştı. Karantina sırasında Merkel’in yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkmıştı.
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