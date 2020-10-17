Belarus’ta protesto yürüyüşü düzenleyen öğrencilere gözaltı

Sputnik muhabirinin Minsk’ten aktardığına göre polis, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin düzenlediği protesto yürüyüşünde ondan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Polis departmanı basın dairesi de bu bilgiyi doğruladı, ancak gözaltına alınanların tam sayısı verilmedi. Gözaltına alınanların arasında Sputnik’in bir çalışanının da olduğu, bu kişinin kimlik kontrolünden sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aktarılan bilgilere göre yürüyüş öğle vakti Minsk Devlet Dilbilimleri Üniversitesi’nden başladı, 100’ün üzerinde kişinin bulunduğu kalabalık basın mensuplarının eşliğinde Nezavisimost Bulvarı ile Kozlov Caddesi’nin kesişimine doğru yürüdü.

Ancak yolu geçmek isteyen öğrenciler, kavşakta kendilerini bekleyen güvenlik güçleri ile karşılaştı. Gözaltılar başlar başlamaz göstericiler hızlı bir şekilde dağılarak market ve kafelere saklandı.

Kolluk kuvvetleri 10’dan fazla kişiyi yakalayarak, sert bir şekilde otobüslere bindirdi ve uzaklaştı. Gözaltına alınanların arasında Belarus’ta yayın yapan TUT.by ve Onliner muhabirlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Gözaltılardan sonra protestocuların büyük bir kısmı dağıldı.

Belarus’ta protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.