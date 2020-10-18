Macron: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı (Macron) son gün ve saatlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile koordineli olarak yapılan Fransız arabuluculuğunun ardından bu akşam Ermenistan ve Azerbaycan'ın birlikte ilan ettikleri insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Bu ateşkes koşulsuz olmalı ve her iki tarafça titizlikle gözetilmeli” ifadelerine yer verildi.

Dağlık Karabağ krizi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin ardından taraflar sürekli olarak birbirlerini ateşkesi delmekle suçlamıştı.

Nitekim bu akşam Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan ve Bakü’nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da 18 Ekim 0.00’dan (TSİ 17 Ekim 23.00) itibaren insani ateşkesin yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.