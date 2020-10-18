Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye sınırındaki yeni duvarın inşaatını teftiş etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek için yeni tel duvarın örüldüğü Meriç (Evros) sınır bölgesini ziyaret ederek inşaatı teftiş ettiği bildirildi.

Başbakanlık basın dairesinden yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türk-Yunan sınırında sığınmacıların geçişlerini engellemek için yapılması planlanan yeni tel duvarın inşaatını teftiş ettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre teftişten sonra bölge valiliği temsilcileriyle bir araya gelen Miçotakis, “Bu, sınırı güvende tutmak ve Meriç halkını daha güvende hissettirmek için yapabileceğimiz en küçük şey” diye konuştu.

Projenin tamamlanması beklenen nisan ayında sınır bölgesini bir kez daha ziyaret etme sözü veren Miçotakis, “Çitin ilk kısmı dayanamazdı ama orada polis, ordu, sınır muhafızları, Meriç sakinleri vardı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan, sığınmacıların sınırdan geçişlerini engellemek için 27 kilometre uzunluğunda yeni tel duvar örmeye ve 10 kilometrelik eski kısımları modernize etmeye başladı.

kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi. Yeni tel duvar inşa etme kararı, Şubat sonu ve Mart başında Türkiye'den gelen binlerce sığınmacının Yunanistan'a girmeye çalışmasının ardından alınmıştı. Yeni tel duvar 5 metre yüksekliğinde dayanıklı metal ızgaralardan oluşacak. Aynı zamanda, nehir boyunca yapay bariyerleri korumak ve onarmak için yeni yollar inşa ediliyor.

PM Mitsotakis is shown a presentation of new border fence while on visit to region. #Greece #Turkey pic.twitter.com/YnbQKgVUy7 — Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) October 17, 2020

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