Bakü: Karabağ'ın Ağdam bölgesi Ermenistan tarafından bombalandı

Dağlık Karabağ için 10 ve 17 Ekim'deki ateşkes ilanlarına rağmen, Azerbaycan Savunma Bakanlığı "Agdam bölgesi toprakları Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından bombardımana tutuluyor" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanlığı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etti.

10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla çatışmaların 10 Ekim 00.00 itibarıyla son bulması gerekiyordu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ile Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi.

Buna rağmen iki taraf birbirlerimiı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.