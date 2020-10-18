AB’nin Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin açıklamasına Erivan yorumu

Avrupa Birliği’nin (AB) Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil can kayıplarına neden olan saldırıyı kınayan açıklamasına, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 'tek taraflı ve kınanmaya değer' tepkisini gösterdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, AB'nin Sözcü Peter Stano aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada 'Azerbaycan'ın Gence kentine 16-17 Ekim'de düzenlenen ve sivillerin ölmesiyle yaralanmasına neden olan saldırıyı kınamasına' yanıt verdi.

Nagdalyan, aynı zamanda 'her iki tarafı sivillerle sivillere ait tesisleri hedef almaya son vermeye ve 10 Ekim'de varılan ateşkese gecikmeksizin tam olarak uymaya' çağıran AB açıklamasını 'tek taraflı ve kınanmaya değer' diye niteledi.

'Azerbaycan'a yeşil ışık yakan bu tek taraflı ve önyargılı açıklama'

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

“Ermenistan, Azerbaycan'a uluslararası beşeri hukuk ve teamül hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerine cezasız bir şekilde devam etmesi için ‘yeşil ışık’ yakan bu tek taraflı ve önyargılı açıklamayı, kınamaya değer olarak görüyor.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saldırıyla alakası olduğu bilgisini yalanlamıştı.

Dağlık Karabağ gerilimi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.