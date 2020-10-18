Ateşkese rağmen Karabağ’daki Ermeni yönetiminin başkentinde patlama

Azerbaycan ile Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkes ilanına rağmen birbirlerini ihlalle suçlarken, Stepanakert'te güçlü patlama sesi duyulduğu haberi geldi.

Sputnik muhabiri, Dağlık Karabağ’daki tanınmayan Ermeni yönetiminin başkenti Stepanakert'te güçlü patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Patlama, Azerbaycan ile Ermenistan arasında insani ateşkes açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden geldi.

Sputnik muhabiri, patlama sesi duyulan bölgede ışık patlaması olduğunu, ardından dumanların yükseldiğini duyurdu.

İHA saldırısı

Eşzamanlı olarak Stepanakert semalarında beliren insansız hava aracına (İHA) hava savunma sistemleri ateş açtı.

Sputnik Ermenistan muhabiri, daha sonra Stepanakert çevresinde bir başka patlama duyulduğunu bildirdi.

27 Eylül'de başladı, 10 ve 17 Ekim'de iki kez ateşkes ilan edildi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ile Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.