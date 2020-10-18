Paşinyan: Karabağ'daki Ermeniler Azerbaycan'ın kontrolü altında yaşayamaz

Uluslararası toplumun ‘kurtuluş uğruna ayrılık’ ilkesi çerçevesinde Dağlık Karabağ'ın kendi kaderini tayin hakkını tanıması gerektiğine dair açıklamalarına bir yenisini ekleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, France24 televizyonuna verdiği röportajda, Karabağ'daki Ermenilerin Azerbaycan'ın kontrolü altında yaşayamayacağını savundu.

Paşinyan, şunları söyledi:

"Dağlık Karabağ Ermenileri varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır ve bu sorunun tek bir çözümü vardır: Uluslararası toplum, ‘kurtuluş uğruna ayrılma’ ilkesi çerçevesinde, Dağlık Karabağ'ın kendi kaderini tayin hakkını tanımalıdır. Çünkü Dağlık Karabağ, Dağlık Karabağ Ermenileri Azerbaycan'ın kontrolü altında yaşayamaz."

Dağlık Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'ın kontrolü altında yaşamasının sözkonusu bile olamayacağına vurgu yapan Ermenistan Başbakanı, uluslararası toplumun Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması gerektiğinde ısrar ederek ekledi:

“Bu arada, Avrupa'da bu sürecin yerel yönetimler düzeyinde, şehir konseylerinde başlamasından memnuniyet duydum ve yayılacağını umuyoruz."