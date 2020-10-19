Kopenhag belediye başkanı cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etti

On yıldır Kopenhag belediye başkanı olan ve aynı zamanda hükümetteki Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Frank Jensen, iki kadının cinsel taciz suçlamalarının ardından görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Danimarka'da son haftalarda cinsel taciz ve ayrımcılığa karşı başlatılan #MeToo (BenDe)hareketi alevlenirken, ülkenin başkenti Kopenhag'ı 2010'dan beri yöneten Belediye Başkanı Frank Jensen’in iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

59 yaşındaki Jensen, tepkilerin ardından belediye başkanlığı ve Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkan yardımcılığı görevlerini bıraktığını açıkladı.

'Kırdığım kadınlardan özür dilerim'

"Bu, yapmak istediğim tüm siyasi çalışmaları gölgede bırakacak. Bu yüzden istifa etmeye karar verdim" diyen Jensen, "Kırdığım kadınlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Taciz olaylarından birinin 2012'de diğerinin ise 2017'de düzenlenen farklı etkinliklerde gerçekleştiği öğrenildi. Kadınlardan birinin, Jensen'in başkan yardımcılığı yaptığı Sosyal Demokrat Parti çalışanı olduğu belirtildi.

'En az sekiz kişi daha şikayetçi'

Pazar günü, partinin genç kanadının başkanı Sværke Priess, Jyllands-Posten gazetesine verdiği demeçte, en az sekiz kişinin daha Jensen'i tacizle suçladığını söyledi.

Başbakandan açıklama

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iddiaların çok ciddi olduğunu söyleyerek, “Sosyal Demokrat Parti’nin bazı sorunları olduğu bir gerçek ve bunların hemen değişmesi gerekiyor” dedi.

30 yılı aşkın bir süredir siyaset sahnesinde

1990’larda kariyerine başlayan ve 30 yılı aşkın bir süredir siyaset sahnesinde bulunan Jensen daha önce adalet bakanı ve araştırma bakanı olarak görev almıştı.

Hem Kopenhag'da yerel olarak hem de Sosyal Demokratlar için ulusal düzeyde etkili bir figür olan Jensen, devletin sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlayan Rockwool Vakfı ve belediye işveren organizasyonu K.L.'nin yönetim kurulu ekibinde bulunuyor. Ayrıca, ülkenin sosyal güvenlik sistemi şirketi Udbetaling Danmark'ın da başkanı.

Sosyal Liberal Parti Başkanı Ostergaard da istifa etmişti

Jensen, tacizle suçlanan ilk Danimarkalı politikacı değil. Bu ayın başlarında, Sosyal Liberal Parti Başkanı Morten Ostergaard da kadın bir çalışma arkadaşını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Ağustos ayında, televizyon sunucusu Sofie Linde'nin üst düzey bir yöneticinin kendisine cinsel ilişki teklif ederek terfi vaat ettiğini açıklamasının ardından Danimarka'da #MeToo hareketi yeniden alevlenmişti. Kadınlar bu kapsamda özellikle iş yerlerinde karşılaştıkları cinsel taciz ve ayrımcılık hikayelerini paylaşıyor.