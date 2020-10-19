Fransa'da öğretmen cinayetinin ardından dini karikatür kitabının yayınlanması teklifi

Fransa’da 13 bölgenin yöneticileri, başkent Paris’te bir öğretmenin sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra başı kesilerek öldürülmesinin ardından politik ve dini karikatürleri içeren bir kitabın basılmasını teklif etti.

Fransa Bölgeleri Birliği Başkanı Renaud Muselier, Samuel Paty isimli bir öğretmenin sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdikten sonra başı kesilerek öldürülmesinin ardından 13 bölgenin yöneticisinin, politik ve dini karikatürlerden oluşacak bir kitabın basılmasını teklif ettiğini açıkladı.

Daha önce bölgesel ve ulusal basında yayınlanan bu türden en önemli karikatürlerin gireceği kitabın tüm lise öğrencilerine dağıtılması planlanıyor.

Muselier, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’in bu teklife destek verdiğini bildirdi.