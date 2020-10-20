Yunanistan'dan Almanya, İspanya ve İtalya'ya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya alma çağrısı

Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya, İspanya ve İtalya'daki mevkidaşlarına Türkiye konulu mektuplar gönderdi.

Dendias, mektuplarında Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 'kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu' belirterek askeri yollarla 'oldubitti politikası uygulamayı amaçladığını' vurguladı.

Üç ülkeden Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almalarını talep eden Yunan bakan, özellikle Maas'a yazdığı mektupta, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmaması çağrısında bulundu.

Buna göre AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü.

Dendias mektubunda son Avrupa Konseyi toplantısında alınan bir karara atıfta bulundu. Buna göre AB üyeleri, askeri teçhizatları saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü. Bakan, mektubunda bu durumun Türkiye için de geçerli olduğunu yazdı.

FM asks Germany, Spain, Italy to suspend military exports to Turkey https://t.co/LNdVrfnOh5 pic.twitter.com/BWtOPiU7N6 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 20, 2020

​Dendias ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Başkanı Oliver Varhelyi'ye yazdığı mektupta da Türkiye'yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmanın değerlendirilmesini talep etmişti.