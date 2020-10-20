Aliyev: Zengilan işgalden kurtarıldı

Aliyev, Dağlık Karabağ’da, Ermenistan sınırı yakınlarında bulunan Zengilan kentinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Aliyev, “Azerbaycan ordusu Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Hocavend bölgesinde 24 köyü, ayrıca Zengilan kentini kurtardı. Zengilan bizimdir” ifadelerini kullandı.

Halka hitap eden Aliyev, “Kısa süre önce 2 S-300 sisteminin imha edildiğinden söz etmiştim. Artık 4 oldular” ifadelerini kullandı.

Aliyev, “27 yıl kararların (BMGK) uygulanmasını bekledik. Ancak neticede bu kararlar sadece kağıt üzerinde kaldı. Neden mi? Çünkü siyasi irade ortaya koyulmadı. Bu kararların yerine getirilmesine yönelik bir mekanizma belirlenmedi. Bununla bağlantılı olarak alçak düşman topraklarımızda kirli işler yaparak artık uluslararası hukuku gözardı edebileceğini ve çiğneyebileceğini düşündü. Bizse onları bu kararları yerine getirmeye zorladık” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ile ilgili statükoyu yeniden tesis etmeye çalıştığını belirten Aliyev, şunları söyledi: “Statüko artık yok, onu savaş meydanında güç göstererek yok ettik ve doğru olanı yaptık. Bunu 30 yıl bekledik. 10 yıl önce AGİT Minsk Grup eş başkanları dönemin Ermenistan yönetimine statükonun kabul edilemez olduğunu belirtti, biz bunu destekledik ve buna büyük ümit bağladık. Daha sonra müzakere masasındaki sonuçlar ümit yeşertici oldu. Ancak belli ki alçak düşman bizi ve uluslararası toplumu düpedüz kandırmıştır. Bu öncelikle de uluslararası arabuluculara karşı saygısızlığın bir göstergesidir.”