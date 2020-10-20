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    Boris Johnson

    BoJo'nun Büyük Manchester bölgesine en sıkı koronavirüs kısıtlamalarını dayatma çabasına yerel liderlerden isyan

    © REUTERS / Jeremy Selwyn/Pool
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (486)
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    Boris Johnson hükümetini en sıkı kısıtlamaları dayatmak için hastane verilerinde seçicilik yapmakla suçlayan yerel liderler, üçüncü kategori önlemleri kabul etmek için ekonomik destek çıtasının yükseltilmesini talep etti. Başbakanın bölgeye müdahale edip üçüncü aşamayı tepeden dayatıp dayatmayacağı konusunda açıklama yapması bekleniyor.

    İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan ve ademi merkeziyetçi sisteme dayanan Britanya'da, Londra'daki hükümetin koronavirüs vakalarındaki yeni patlama nedeniyle devreye soktuğu orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalara yerelden tepki yükseliyor.

    Boris Johnson'ın (BoJo) başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti ile Büyük Manchester bölgesinin yerel yetkilileri arasında 10 gündür devam eden müzakerelerin sonuç vermediği bildirilirken, Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ve diğer yerel liderler, pek çok işyerinin kapanması anlamına gelen çok yüksek kategorisindeki kısıtlamaları reddetti.

    Hükümeti en sıkı kısıtlamaları dayatmak için hastane verilerinde seçicilik yapmakla suçlayan yerel liderler, üçüncü kategori önlemleri kabul etmek için ekonomik destek çıtasının yükseltilmesini talep etti.

    'Yeni kısıtlamalar karşılığı geniş çaplı destek paketi sunduk'

    Konut Bakanı Robert Jenrick ise Büyük Manchester bölgesinde sağlık durumunun giderek kötüleştiğini, yeni kısıtlamalar karşılığı geniş çaplı destek paketi sunduklarını söyledi.

    Bakan Jenrick, hükümetle Büyük Manchester bölgesinin yerel yetkilileri arasında bugün 14.00 sularında anlaşma imzalanmazsa, Başbakan Boris Johnson'ın müdahale edip üçüncü aşamayı tepeden dayatıp dayatmayacağı konusunda karar vereceğini duyurdu.

    Ancak yerel yetkililer, hükümetin ekonomik destek teklifini yetersiz bulduklarını belirtti.

    Zor durum fonu kartı masaya konuldu ve kaldırıldı

    Yerel yetkililer, ortak açıklama yaparak, başta kısa çalışma ödeneği ve işsizlik yardımına ilaveten zor durum fonu kurulmasına yönelik önerinin kendilerini teşvik ettiğini, ama bakanın masadan bu teklifi geri çekmesiyle hem şaşırdıklarını hem de hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. 

    Doğru bilgilendirmenin önemine vurgu

    Hükümeti yeni dalganın vehametine dair korku salmak için bölgedeki hastanelerin verilerinde seçicilik yapmakla suçlayan açıklamada, "Büyük Manchester bölgesindeki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) durumu hakkında sakinlerimize net ve doğru bilgiler verilmesinin ve halkın korkularının gereksiz yere tırmandırılmamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz" denildi.

    En az 75 milyon sterlinlik mali destek talep ediyorlar

    Hükümetin tanıdığı mühlet dolarken, bölge belediye başkanı Burnham ile BoJo ilkin öğle yemeği saatinde, ardından öğleden sonra telefonda görüştü, ancak ilk etapta bölgenin akıbeti soru işareti olarak kaldı.

    Başbakanın ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran BBC, Büyük Manchester bölgesi yerel yetkililerinin hükümetten en az 75 milyon sterlinlik mali destek talep ettiğinin öğrenildiğini yazdı.

    13 Ekim’den beri günlük vaka sayısı 15 binin üzerinde

    En yüksek alarm düzeyinde yemek servisi yapmayan publarla barlar kapatılıyor ve farklı hane halklarının görüşmesine yasaklamalar getiriliyor. Şimdilik Liverpool Şehir Bölgesi ve Lancashire, üçüncü kategoriye konulmuş durumda.

    Britanya'da dün yapılan açıklamada son 24 saatte 18 bin 804 yeni koronavirüs vakası, 80 ölüm bildirildi. Bu, 13 Ekim’den beri günlük vaka sayısının 15 binin üzerinde seyretmesi anlamına geliyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (486)
    Etiketler:
    Belediye Başkanı, yerel yönetim, Boris Johnson, Kısıtlama, Önlem, Liverpool, Manchester, İngiltere, Britanya
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