Ukrayna 'Karadeniz bölgesini korumak için' deniz üsleri inşa edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz bölgesini korumak için iki deniz üssü inşa edeceklerini belirtti. Kremlin bu durumun bölge için olumsuz sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin parlamentosu Verhovna Rada’da yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Karadeniz'de iki deniz üssü inşa edeceğini söyledi. Zelenskiy, “Karadeniz bölgesini korumak için iki Ukrayna deniz üssü inşa etmeye başlıyoruz” dedi.

Zelenskiy, Kiev’in Ukrayna topraklarının verilmesine müsaade etmeyecek bir ordu oluşturduğunu ve Kırım'ı ‘savaşmadan’ teslim edenlerin hesap vermesi gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Ukrayna'yı karada, denizde, havada ve siber alanda savunabilecek bir Ukrayna ordusu kuruyoruz. Artık hiç kimse egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ihlal etme düşüncesini bile aklından geçiremeyecek. Artık hiç kimse tek bir el bile ateş etmeden Ukrayna'dan bir toprak parçası alınabileceği düşüncesine kapılamayacak.”

Zelenskiy, buradaki kastın intikam değil adalet olduğuna vurgu yaparak, temel önceliklerinin barışın sağlanması ve Kırım işgalinin sonlandırılması olduğunu kaydetti.

Peskov: Ukrayna’nın Karadeniz’de üs inşa etmesinin bölge için olumsuz neticeleri olabilir

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Karadeniz’de iki donanma üssünün inşasına başlandığı açıklaması soruldu.

Peskov, “Burada elbette bu açıklamalar analiz edilmeli. Kuşkusuz hangi üslerin, kimin üslerinin inşa edilmesinin söz konusu olduğu anlaşılmalı. Bu sırada mevcut gerçeklikler de hesaba katılmalı. Bunun genel anlamda Karadeniz bölgesindeki istikrar ortamı için çok olumsuz neticeleri olabilir” açıklamasında bulundu.

Peskov, tam bilgi elde edinildiğinde Kremlin’in durumu analiz edeceğini kaydetti.