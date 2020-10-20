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    Fransa- Müslüman

    Öğretmenin kafasının kesilmesi sonrası Fransa'da bir camiye geçici kapatma

    © AFP 2020 / BENJAMIN CREMEL
    Avrupa
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    Öğrencilerine Muhammed peygamber karikatürlerini göstermesi sonrası saldırıya uğrayıp kafası kesilen öğretmeni hedef göstermiş Paris dışındaki bir cami geçici olarak kapatıldı.

    Suriye'deki vekalet savaşına müdahil olması sonrası topraklarında uğradığı cihatçı saldırı dalgasını başlatan Charlie Hebdo katliamının davasını gören Fransa, yeni cihatçı saldırılarla yüzleşiyor. Öğrencilerine Muhammed peygamber karikatürlerini gösteren bir tarih öğretmeninin başının kesilmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamcı radikalizmle mücadele planından önlemler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Müslümanları nefrete kışkırtmak gerekçesiyle başkent Paris dışındaki bir cami geçici olarak kapatıldı.

    'Amaç, terör eylemlerinin önlenmesi'

    Paris'in kuzeydoğusunda düşük gelirlilerin yaşadığı Pantin banliyösünde bulunan Büyük Camii'nin dışına 6 aylık kapatma kararının açıklaması polis tarafından yapıştırıldı. 

    Seine-Saint-Denis bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 'caminin Facebook sayfasında kafa kesme öncesi yayımlanmış bir videoda öğretmene karşı nefret uyandırıldığı, kapatmadaki amacın terör eylemlerinin önlenmesi olduğu' vurgulandı.

    Sınıfta ifade özgürlüğü tartışmalarını ele almak için Charlie Hebdo mizah dergisinin bastığı karikatürleri öğrencileriyle paylaşan tarih öğretmeni Samuel Paty'nin uğradığı saldırıda başının kesilmesi, laiklik ilkesine dayanan Fransa'da şok etkisi yarattı.

    İmam pişmanlık açıkladı, cami kafa kesmeyi kınadı

    Panin Büyük Camiini yöneten imam M'hammed Henniche, haftasonunda yaptığı açıklamada, öldürülmeden önce nefret kampanyasına uğradığı ortaya çıkan Paty ile ilgili videoyu yayımlamış olmaktan dolayı 'pişmanlık' dile getirdi. Caminin Facebook sayfasından pazartesi günü yayımlanan açıklamada, "Dinimizde şiddete yer yoktur. Bu vahşiliği en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

    Videoda ne var?

    Videoda, Paty'nin bir öğrencisinin Müslüman babası, tarih öğretmeninin karikatürleri göstermeden önce Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini talep ettiğini ve zorba diye nitelediği öğretmenin görevden alınmasını istediğini söylerken görülüyor.  

    Henniche, babanın çektiği videoyu 'öğretmenin görevden alınmasına destek vermek için değil, Müslüman çocuklara ayrımcılık endişesiyle yayımladığını' söyledi.

    Bu arada videodaki öğrenci babası gözaltına alındı.

    Mücadele planının arka planı

    İçişleri Bakanı Gerald Darmain 'içimizdeki düşmandan' söz ederken, hükümet ve yerel yönetimler, nefret yayan, radikalleşmeyi kışkırtan din yetkililerine ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturan yabancılara karşı demir yumruk politikaları uygulamakta sözbirliği etmiş durumda. 

    Öğretmenin kafasını kesen Rusya doğumlu Çeçen saldırganı 'Cumhuriyete saldırmak isteyen bir terörist' diye tanımlayan Macron, öncesinde Fransa'da İslamcı ayrımcılıkla mücadele için aralık ayında hükümetin 'laikliği güçlendirmeye yönelik yasa tasarısı' sunacağını duyurmuştu.

    Mücadele planı, Charlie Hebdo'nun katliam davası öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini tekrar basmasının ardından eski binasının yakınında bıçaklı saldırı düzenlenmesi üzerine gündeme gelmişti.

    İslam'dan 'bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din' diye söz eden Macron'Fransa'da İslamcı ayrımcılık olduğunu, ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü' dile getirmişti. 'Dinin eğitimden ve kamu sektöründen tümden çıkarılması konusunda hiçbir ödün vermeyeceklerinin' altını çizmişti.

    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Dava, katliam, Charlie Hebdo saldırısı, Charlie Hebdo, karikatür, Hz. Muhammed, Öğretmen, kesmek, Kafa, kapatma kararı, geçici kapatma, Kapatma, Cami, Paris, Fransa
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