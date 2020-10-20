İsveçli gazeteciyi öldürmüştü: Hapishaneden firar eden Danimarkalı mucit yakalandı

İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldüren ve müebbet hapis cezası yatan Danimarkalı mucit Peter Madsen hapishaneden kaçtı. Danimarka polisi, Madsen'i cezaevinin birkaç yüz metre uzağında yakaladı.

Kendisiyle röportaj yapmak üzere UC3 Nautilus adlı denizaltına gelen İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü üç yıl sonra itiraf ederek müebbet hapis cezasına çarptırılan Danimarkalı mucit Peter Madsen firar etti.

Gardiyanlara bomba taşıdığını söyleyip tehdit ederek Kopenhag'da kaldığı hapishaneden kaçan Madsen, polis ekipleri tarafından cezaevinden birkaç yüz metre uzaklıkta yakaladı.

Kolluk kuvvetleri, üzerinde patlayıcı olduğuna inanılan bir kemer bulunan Madsen'i tutukladı. Operasyon sırasında olay yerine keskin nişancılar, bomba imha ekibi ve polis köpekleri de getirildi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine göre, Madsen kısa süre önce hapishane yetkililerinin bir kaçış planladığından şüphelenmesi üzerine tek kişilik hücreye alınmıştı.

Ne olmuştu?

Kendisiyle röportaj yapmak için UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte, 10 Ağustos 2017 akşamı denize açılan Madsen’den saatlerce haber alınamamıştı. UC3 Naiutilus’un seyri radar kayıtlarında tespit edilerek, 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall’un cesedine parça parça olarak, 3 aylık aramaların ardından denizde farklı konumlarda ulaşılmıştı.

Madsen, mahkemede verdiği ifadede, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini, kendisinin de cesedi denize gömdüğünü iddia etmişti. Olaydan üç yıl sonra, bir belgesel için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde suçunu itiraf etmişti.