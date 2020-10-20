Ermenistan: Karabağ’ın güneyinde Azerbaycan ordusu geri çekiliyor

Facebook hesabından paylaşımda bulunan Stepanyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ'ın güneyinde, İran sınırına yakın Hudaferin Barajı’nın bulunduğu topraklardan geri çekildiğini iddia etti.

Stepanyan, “Güney istikametinde düşman, Hudaferin Barajı’nın bulunduğu bölgeden büyük kayıplara uğrayarak geri çekiliyor” ifadelerini kullandı.

Hudaferin Barajı’nın yakınında bulunan Hudaferin Köprüsü, Araks Nehri’nin kuzey ve güney kıyılarını birbirine bağlıyor.

Evvelki gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin tarihi Hudaferin Köprüsü'nün kontrolünü sağladıklarını ve Azerbaycan bayrağı diktiklerini duyurmuştu.

Dağlık Karabağ gerilimi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son bulmuştu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Son olarak geçen cumartesi Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.