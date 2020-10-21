Avrupa Parlamentosu'ndan 'Lukaşenko'ya yaptırım derhal yürürlüğe girsin' çağrısı

Avrupa Birliği'ne Belarus ile ilişkileri gözden geçirmeyi tavsiye eden Avrupa Parlamentosu (AP), bu ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya karşı yaptırımları mümkün olan en kısa zamanda yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.

Bugün AP’de yapılan oylamada vekillerin 602’si tavsiyeye ‘evet’ derken 44 vekil karşı çıktı, 44 vekil de çekimser oy kullandı.

Vekiller özellikle 'önemli bir grup insanı hedef alan ve varlıklarının dondurulmasını ve seyahat yasağı getirilmesini öngören, dışişleri bakanlarının ve Avrupa Konseyi’nin onayladığı yaptırımları' listeye Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu da dahil ederek gecikmeden uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Tavsiyenin metninde, "Aleksandr Lukaşenko, mevcut başkanlık dönemi 5 Kasım 2020’de sona erdikten sonra artık meşru devlet başkanı olmayacak" ifadelerine yer verildi.

Avrupalı vekiller, bağımsız araştırmaların, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerini muhalif Svetlana Tihanovskaya’nın kazandığını gösterdiğini, bu yüzden Tihanovskaya’nın 'Belarus halkı tarafından seçilen devlet başkanı' olduğunu iddia etti.

Bunun yanı sıra Tihanovskaya’nın girişimiyle kurulan Koordinasyon Konseyi’nin, 'Belarus'ta demokratik değişim ve özgürlük talep eden halkın meşru temsilcisi' olduğu ifade edildi.

Ayrıca AB’ye, yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılana kadar Belarus ile partnerliğin önceliklerine ilişkin görüşmeleri askıya alma

AP’nin tavsiyeleri diğer Avrupa kurumları için bağlayıcı değil ama Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nin bu tavsiyelere kulak verme zorunluluğu var.