Kayıt
20:43 22 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İngiltere'den Hong Konglulara vatandaşlık yolu açıldı

    Yeni bir vize türüyle 1 milyon Hong Kongluya Britanya vatandaşlığı yolu açılıyor

    © AP Photo / Vincent Yu
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/75/1042367523_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_703d475dee099731251ff8cb2de6f2b7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010221043075700-britanya-yeni-bir-vize-turuyle-1-milyon-hong-kongluya-vatandaslik-yolu-aciyor/

    İngiliz gazetesi The Guardian, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi sakinleri içinden Britanya Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu olanların, Ocak 2021'den itibaren Britanya'da yaşama ve çalışma imkanı veren yeni bir vize türüne başvurabileceğini duyurdu. Böylece 5 yıl içinde göç edebilecek 1 milyon Hong Kongluya vatandaşlık yolu açık.

    Britanya'nın 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devrettiği eski sömürgesi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki karışıklıklara müdahil olup milyonlarca Hong Kongluya çalışma vizesi vaat etmesi sonrası, The Guardian gazetesi gelecek 5 yılda yaklaşık 1 milyon Hong Konglunun ülkeye göç edebileceğini yazdı.

    Habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi sakinleri içinden Britanya Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu olanlar, Ocak 2021'den itibaren Britanya'da yaşama ve çalışma imkanı veren yeni bir vize türüne başvurabilecek.

    Yeni rota olarak ifade edilen programla BNO statüsüne sahip olanlarla aileleri, 30 aylık iki dönem ya da 5 yıllık tek bir dönemi kapsayan bir vize türüyle ülkeye gelebilecek. Bunlar, ülkede 5 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum hakkı alabilecek ve süresiz oturumu takiben 12 ay sonra yurttaşlık başvurusu yapabilecek.

    İçişleri Bakanlığı'nın ekonomik etki değerlendirmesindeki tahminlere göre, ilk yıl Britanya'ya BNO statüsüne sahip yaklaşık 500 bin kişi gelecek, 5 yıl içinde bu sayı 1 milyonu bulacak.

    Britanya'nın Hong Kong Başkonsolosu Andrew Heyn, "Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın dayatılması, bu şehrin halkının hak ve özgürlüklerinde erozyona sebep oldu. Yeni rota Hong Kong halkına bağlılığımızın bir parçası. Britanya, BNO mensuplarıyla bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkede kabul etmeye hazır" açıklamasını yaptı.

    Daha önce Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, Çin'in, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

    The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, yasa nedeniyle Hong Kongluların yaşam tarzlarının tehdit altında olduğu endişesini taşıdığını söyleyen Johnson,  Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini, Pekin yönetiminin yasayı uygulamakta ısrarcı olması durumunda Londra'nın yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

    Johnson, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan BNO pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak" demişti.

    Hong Kong ile bağlantılı denizaşırı Britanya topraklarında yaşayan binlerce kişi, 1 Temmuz 1997'den önce Britanya vatandaşı (denizaşırı) olarak kayıt yaptırmıştı.

    Britanya İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, Hong Kong'da 314 bin BNO sahibi bulunuyor. Bunlar yürürlükteki mevzuata göre ülkede yalnızca 6 ay bulunma hakkına sahip. BNO sahiplerinin statüsü, Britanya'dan daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkını içerirken, vatandaşlığa eşdeğer değil.

     

     

    Etiketler:
    Göç, Vatandaşlık, Hong Kong, İngiltere, Britanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Tarihi Britanya kategorisinde birinci seçilen Graham Mackay'ın fotoğrafı
    2020 yılının en iyi manzara fotoğrafları
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce buzdolabı büyüklüğündeki bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet