Yeni bir vize türüyle 1 milyon Hong Kongluya Britanya vatandaşlığı yolu açılıyor

İngiliz gazetesi The Guardian, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi sakinleri içinden Britanya Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu olanların, Ocak 2021'den itibaren Britanya'da yaşama ve çalışma imkanı veren yeni bir vize türüne başvurabileceğini duyurdu. Böylece 5 yıl içinde göç edebilecek 1 milyon Hong Kongluya vatandaşlık yolu açık.

Britanya'nın 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devrettiği eski sömürgesi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki karışıklıklara müdahil olup milyonlarca Hong Kongluya çalışma vizesi vaat etmesi sonrası, The Guardian gazetesi gelecek 5 yılda yaklaşık 1 milyon Hong Konglunun ülkeye göç edebileceğini yazdı.

Habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi sakinleri içinden Britanya Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu olanlar, Ocak 2021'den itibaren Britanya'da yaşama ve çalışma imkanı veren yeni bir vize türüne başvurabilecek.

Yeni rota olarak ifade edilen programla BNO statüsüne sahip olanlarla aileleri, 30 aylık iki dönem ya da 5 yıllık tek bir dönemi kapsayan bir vize türüyle ülkeye gelebilecek. Bunlar, ülkede 5 yıl yaşadıktan sonra süresiz oturum hakkı alabilecek ve süresiz oturumu takiben 12 ay sonra yurttaşlık başvurusu yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın ekonomik etki değerlendirmesindeki tahminlere göre, ilk yıl Britanya'ya BNO statüsüne sahip yaklaşık 500 bin kişi gelecek, 5 yıl içinde bu sayı 1 milyonu bulacak.

Britanya'nın Hong Kong Başkonsolosu Andrew Heyn, "Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın dayatılması, bu şehrin halkının hak ve özgürlüklerinde erozyona sebep oldu. Yeni rota Hong Kong halkına bağlılığımızın bir parçası. Britanya, BNO mensuplarıyla bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkede kabul etmeye hazır" açıklamasını yaptı.

Daha önce Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson, Çin'in, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, yasa nedeniyle Hong Kongluların yaşam tarzlarının tehdit altında olduğu endişesini taşıdığını söyleyen Johnson, Hong Kong'da yaşananları görmezlikten gelemeyeceklerini, Pekin yönetiminin yasayı uygulamakta ısrarcı olması durumunda Londra'nın yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Johnson, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa, göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan BNO pasaportu sahiplerine İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak" demişti.

Hong Kong ile bağlantılı denizaşırı Britanya topraklarında yaşayan binlerce kişi, 1 Temmuz 1997'den önce Britanya vatandaşı (denizaşırı) olarak kayıt yaptırmıştı.

Britanya İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, Hong Kong'da 314 bin BNO sahibi bulunuyor. Bunlar yürürlükteki mevzuata göre ülkede yalnızca 6 ay bulunma hakkına sahip. BNO sahiplerinin statüsü, Britanya'dan daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkını içerirken, vatandaşlığa eşdeğer değil.