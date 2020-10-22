Ermenistan: Türkiye, AEB’deki vergi muafiyetinden mahrum edilsin

Ermenistan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) komisyonuna, ‘birleşik tarife tercihleri sistemi’ kullanıcıları listesinden Türkiye dahil birkaç ülkenin çıkarılmasını teklif etti.

Ermenistan hükümetinin yazılı açıklamasında, “Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan’ın girişimiyle, Avrasya Ekonomik Komisyonu Komitesi’nin önümüzdeki toplantının gündemine, Türkiye dahil bazı ülkelerin AEB ortak tarife tercihleri sisteminin kullanıcı ülkeleri listesinden çıkarılması dahil edilecek” ifadesine yer verildi.

AEB Anlaşması’nın 36. maddesine uygun olarak üye ülkeler, birliğin gümrük alanına gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerde üretilen mallara yönelik gümrük vergisi muafiyeti uyguluyor.

Halihazırda AEB gümrük vergisi muafiyetinden 103 ülke yararlanıyor.