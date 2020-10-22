İngiltere, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına destek verdi

AB'den sonra İngiltere de 2015'te Alman parlamentosuna yönelik siber saldırılardan sorumlu tutulan iki Rus askeri istihbaratı (GRU) subayı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Baş İdaresi 85. Özel Servisler Ana Merkezi'ne bağlı 26165. birliğine bağlı olduğu iddia edilen 'Fancy Bear' ve 'APT 28' hacker gruplarına uyguladığı yaptırımlara destek verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Avrupa Birliği (AB) rejimine uygun ve İngiltere'nin müttefikleriyle devam eden ortaklığının bir parçası olarak, Rusya'ya kötü niyetli siber eylemlerinin sonuçları olacağına dair bir mesaj vermek için uygulandı" denildi.

Açıklamada, varlıkların dondurulması ve İngiltere’ye seyahat yasağını içeren yaptırımların derhal yürürlüğe gireceği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya'nın 'Batı demokrasisini baltalamayı amaçlayan siber saldırıları karşısında Avrupalı ortaklarıyla omuz omuza duracaklarını' belirtti.

The UK stands shoulder to shoulder with Germany and our European partners to hold Russia to account for cyber-attacks designed to undermine Western democracies. This criminal behaviour brings the Russian Government into further disrepute https://t.co/kMruWagCDw — Dominic Raab (@DominicRaab) October 22, 2020

AB daha önce, ‘GRU’nun 85. Özel Servisler Ana Merkezi’nin yanı sıra, bu merkezin personeli olduğunu iddia ettiği Dmitriy Badin ve İgor Kostukov’a karşı yaptırım kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'in Rusya'nın siber saldırılara karıştığına dair hiç bir kanıt sunmadığını belirterek suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.