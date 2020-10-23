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    Polonya'nın başkentinde PiS'in kurucusu ve lideri Jarosław Kaczynski'nin (Kaçinski) evinin önünde polis müdahalesine uğrayan ve fiziksel rahatsızlık yaşayan bir kürtaj yasağı protestocusu

    Polonya'da kürtaj yasağı kararı protesto edildi: Biber gazı ve fiziksel güç kullanan polis 15 kişiyi gözaltına aldı

    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
    Avrupa
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    Koyu Katolikçi iktidar partisinin 2016'da parlamentondan geçiremediği kürtaj yasağı için Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkartması, Polonya çapında protesto edilirken uluslararası tepkileri de çekti. Başkent Varşova'da protestoculara polis müdahalesinde 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

    Polonya'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nin kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmanın anayasanın ihlali olduğuna karar vermesiyle kürtajın neredeyse tümden yasak hale gelmesi, protesto edildi.

    Perşembe gecesi başkent Varşova'da Anayasa Mahkemesi'nden PiS'in kurucusu ve lideri olan Jarosław Kaczynski'nin (Kaçinski) evine yürüyen protestocular, ellerinde mumlar ve 'İşkence' yazılı posterler taşıdı.

    Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle 10'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olduğu Varşova'da, Başbakan Yardımcısı Kaçinski'nin evini kordona alan güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti. Polisin biber gazı ve fiziksel güç kullanmasıyla birlikte çatışmalar çıktı, 15 kişi gözaltına alındı. Başkentte cuma sabahı dağılan protestocular 'eylemlere devam' açıklaması yaptı.

    Krakow, Lodz, Szczecin ve diğer şehirler de protestolara sahne oldu.

    Polonya'da kürtaj yasağına karşı başkent Varşova'da Anayasa Mahkemesi'nden PiS'in kurucusu ve liderinin evine yürüyen protestocular, ellerinde mumlar ve 'İşkence' yazılı posterler taşıdı.
    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
    Polonya'da kürtaj yasağına karşı başkent Varşova'da Anayasa Mahkemesi'nden PiS'in kurucusu ve liderinin evine yürüyen protestocular, ellerinde mumlar ve 'İşkence' yazılı posterler taşıdı.

    Avrupa’nın en katı kürtaj yasasına sahip, nüfusunun çoğunluğu Katolik olan Polonya’da Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası, sadece ensest, tecavüz ve annenin sağlığının risk altında olduğu durumlarda kürtaja yasal olarak izin verilecek.

    Polonya'daki kürtaj vakalarının yüzde 98'i, kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmaya izin veren 1993 tarihli bir mahkeme kararına dayanıyordu.

    PiS milletvekilleri bu mahkeme kararını geçen yıl üyeleri iktidar partisi tarafından atanmış olan Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

    Anayasa Mahkemesi'nin kararına Polonya merkezli Helsinki İnsan Hakları Derneği'nden avukat Malgorzata Szulecka "Tamamen haksız bu karar kadınlara insanlık dışı muamelenin önünü açacak" tepkisini gösterdi.

    Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dunja Mijatovic, "Kadın hakları açısından üzücü bir gün. Polonya'da neredeyse tüm yasal kürtajların temelini ortadan kaldırmak, yasağa tekabül ediyor ve insan haklarını ihlal ediyor" diye tweetledi.

    Kürtaja Son grubunun üyesi Kaja Godek ise mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak "Bugün Polonya, Avrupa için bir örnektir, dünya için örnektir" dedi.

    Karar öncesi, uluslararası insan hakları ve kadın dernekleri, itiraz başvurusunun hükümetin kadın haklarına yaptığı sürekli saldırıların bir devamı olduğu ve yargının bağımsızlığını zayıflattığına dair ortak bildiri yayımladı.

    Polonya'da 2016'da kürtajın tamamen yasaklanması tasarısı geniş çaplı protestolar ve kadın grevleri sonucunda parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

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