Çekya Başbakanı, Kovid-19 önlemlerini ihlal ederken görüntülenen Sağlık Bakanı'na kapıyı gösterdi

Çekya'da restoranların kapatılması ve maske takma zorunluğu getirilmesine rağmen, gece geç saatte restorandan çıkıp maskesiz araca binerken görüntülenen Sağlık Bakanı Roman Prymula'ya Başbakan Andrej Babis rest çekti: İstifa etmezsen görevden alırım.

Avrupa'da koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasında yeni vaka sayısında en büyük artışı yaşayan Çekya, restoranların kapatılması ve maske takma zorunluğu getirilmesine rağmen, Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın gece restorandan çıkıp maskesiz araca binerken görüntülenmesiyle sarsıldı.

#CzechRepublic Health minister @profesorPrymula caught leaving a restaurant which supposed to be closed by Govt restrictions and entering car without face mask which he should have wear while traveling with other person - #CzechRepublic leading tabloid @Blesk24 reports. pic.twitter.com/4Z1tQ6BfIi — Filip Horký (@FilipHorky) October 23, 2020

Bugün Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın koronavirüs önlemlerini ihlal ettiğini gösteren fotoğrafların Blesk gazetesinde yayımlanması üzerine açıklama yapan Başbakan Andrej Babis, bakanın istifasını istediğini, kendiliğinden istifa etmezse görevden alacağını duyurdu.

#BREAKING: Prime Minister Andrej Babiš has requested that Czech Health Minister Roman Prymula resign. The moves comes after Prymula was photographed without a face mask outside a Prague restaurant. https://t.co/EixBNOtOpz pic.twitter.com/1GuKWA75vy — Expats.cz (@expatscz) October 23, 2020

Gazetecilere "Sağlık ekiplerimiz yurttaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için öncephede savaşırken, böyle hareket affedilemezdir, mazeret sözkonusu olamaz" diye konuşan Başbakan Babis, "Su içilmesini vaaz edip şarap içemeyiz" diye ekledi.

Bakan: İstifayı gerektiren bir şey yapmadım

Prymula (56) is basın toplantısında başbakanın çağrısına uymayı reddetti. İki yetkiliyle özel bir odada toplantı yaptığını, araca bindiğinde maskesini taktığını söyleyen Sağlık Bakanı, istifa etmesini gerektiren bir durum olmadığını savundu.

BREAKING: Czech Health Minister Roman Prymula has told reporters he did not breach any Covid-19 restrictions whatever and that he will not resign voluntarily. PM Babiš said earlier he would dismiss him if he didn't stand down. pic.twitter.com/iHvaXzkp3U — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 23, 2020

Prymula'yı istifa etmezse görevden alma kararını uygulaması beklenen Babis, bakan değişiklikleri için onayı gereken cumhurbaşkanı ile bu akşam görüşecek.

Asker kökenli bir epidemiyoloji uzmanı olan Prymula, bir ay önce Kovid-19 pandemisindeki tırmanışı kontrol altına alması için Babis tarafından sağlık bakanlığına atanmıştı.