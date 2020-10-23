AKPM: Türkiye'deki muhalefete yönelik baskıları kınıyoruz

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Daimi Komitesi, Türk yetkililerin ülkedeki muhalif kesime yönelik adımlarına tepki gösterdi.

Komite, 'siyasi ve sivili muhalefete yönelik baskıları şiddetle kınadığını' belirtilerek Türk makamlarına demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarındaki standartları iyileştirmek için 'anlamlı adımlar atma' çağrısında bulundu.

İsveçli AKPM üyesi Thomas Hammarberg ve İngiliz üye John Howell'in sunduğu raporu onaylayan Daimi Komite, yayınladığı kararda politikacılar, eski ve mevcut milletvekilleri, muhalefet partileri ve avukatların soruşturma ve kovuşturmalarla hedef alındığını kaydetti. Komite, 'gazeteciler, sivil toplum aktivistleri ve diğer gruplar üzerinde de devam eden gereksiz baskının sürdüğünü' belirterek Türkiye'yi kınadı.

HDP'li siysetçilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara atıf yapan AKPM mensupları, kararda "Ne yazık ki, genel durum 2019'dan beri düzelmedi" diyerek, 'Türkiye için izleme prosedürünün yeniden devreye konulduğu 2017'den bu yana gündemde olan konuların çoğunun 2020'de hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini' ifade etti.

Kararda, yetkililerin Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı olmak üzere üç farklı alanda atmalarının beklendiği bir dizi adım sıralandı.

AKP mensupları, 'güçlü ve gerçek bir siyasi irade olması koşuluyla, Türk halkının ve makamlarının demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki eksiklikleri çözme ve giderme kabiliyetlinden emin olduklarını' belirttiler.

Daimi Komite ayrıca, askeri operasyonlar da dahil olmak üzere Türkiye'nin dış ülkelerdeki eylemleriyle ilgili 'ciddi endişelerin' ortaya çıktığını ve bu konuyu gelecekteki raporlara dahil etmeye karar verdiğini kaydetti.