Tihanovskaya: Devlet başkanlığı seçimleri yıl sonuna kadar yapılmalı

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulundu.

Danimarka ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Tihanovskaya, "AGİT Parlamenterler Meclisi temsilcileriyle önemli bir görüşme yaparak yeni seçimlere yönelik müzakerelere ve bu müzakerelerin organizasyonunda hangi ülkelerin yer alacağını konuştuk. Yeni seçimlerle ilgili müzakereler 2020 yılında başlamalı ve seçimler yıl sonunda yapılmalı" dedi.

Tihanovskaya, Kopenhag'da mevkidaşı Jeppe Kofod'la da bir araya geldi.

Kofod, Belarus'taki de dahil sivil toplumun desteklenmesi için Danimarka'da Yeni Demokrasi Vakfı'nın kurulacağını belirtti.

Kofod, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cesaretinden ve Belarus halkının sesini duyurmak için yaptığı fedakarlıklardan derinden etkilendim. Danimarka, özgür ve adil seçimler isteyen Belarus halkının güçlü bir destekçisi" ifadelerini kullandı.

Honored to welcome Svetlana Tikhanovskaya in Copenhagen



Deeply impressed by her courage and the sacrifices she has made to give the people of Belarus a voice



DK is a strong and vocal supporter of the people of #Belarus in their demand for free and fair elections#dkpol #eudk pic.twitter.com/Wz4E6wBWv1 — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) October 23, 2020

​Tihanovskaya ise Twitter açıklamasında Kofod ile görüşmesi hakkında şunları söyledi: "Bu sabah, Jeppe Kofod'la Belarus'taki durumu tartıştığımız bir görüşme yaptık. Sizin ve Danimarka halkının Belaruslulara gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkürler. Ülkeniz, Belarus'ta demokrasi ve şiddetin sona ermesi için bizimle birlikte birçok adım atıyor."

This morning we had a meeting with @JeppeKofod discussing the situation in Belarus. Thank you for the support and solidarity you're and people of Denmark showing to Belarusians! Your country makes many steps with us towards democracy and non-violence in Belarus pic.twitter.com/1mVEELsL6o — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) October 23, 2020

​Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.