Fransız polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de bulunan terk edilmiş bir binada büyük bir yangın çıktı.

Yetkililer, olay yeri yakınındaki binaların tahliye edildiğini aktardı.

Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de yangın: Olay yeri yakınındaki binalar tahliye edildi https://t.co/fpSG62UiuP pic.twitter.com/Ytl2Dfguvi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2020

Tendance Ouest'in aktardığına göre yangın, Lipton'a ait eski bir depoda meydana geldi.

Le Havre 🙄 pic.twitter.com/rFbd8uWA7a — Priorité à gauche ↩ (@la_feuilleslim) October 24, 2020

Yangında yaşanan can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.