ABD'den Belarus'taki vatandaşlarına gıda stoklama tavsiyesi

ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Belaruslu muhalif siyasetçi Svetlana Tihanovskaya'nın hükümete verdiği ültimatom nedeniyle bu ülkede yaşayan vatandaşlarına kitlesel olaylardan kaçınma ve en az 3 gün yetecek gıda ve içecek stoklama çağrısı yaptı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, ekim ortasında Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya ültimatom vererek istifa da dahil bir dizi talepte bulunmuş ve 25 Ekim'e kadar vakti olduğunu söylemişti.

ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, ültimatom süresinin yarın sona erecek olması nedeniyle bir açıklama yayınlayarak "Önceki hafta 'halk ültimatomu' verilerek Belarus hükümetinden 25 Ekim'e kadar belirli talepleri yerine getirmesi istendi. Bunun gerçekleşmemesi durumunda, ültimatom sonuçları (protestolar, grevler, ulaşımın engellenmesi ve diğer önlemler) olacağı belirtildi" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda güvenlik güçleri ile protestocular arasında yeniden güç kullanımına başvurulabileceği uyarısı yapan elçilik, "Vatandaşlarımız kimlik belgelerini her zaman yanında taşımalı. Ayrıca olağanüstü bir durum ihtimaline karşı en az günlük yetecek kadar gıda, su, ilaç, para ve diğer hayati öneme sahip maddeleri stoklamalı" dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko, 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.