Belarus’ta güvenlik güçleri muhalefetin sıradaki gösterisi için önlem aldı

Minsk metro idaresinden yapılan açıklamada, muhalefet temsilcilerinin yapmayı planladığı kapsamlı izinsiz gösteri öncesinde 12 metro istasyonunun kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, trenlerin kapatılan metro istasyonlarından durmadan geçeceği belirtildi.

Diğer yandan güvenlik güçleri, sabah saatlerinde Minsk’in merkezine özel araçlar, otobüs ve askeri kamyonlar sevk etti ve güvenlik önlemlerini arttırdı. Minsk’in merkezindeki meydanların güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiği bildiriliyor.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, daha önce yaptığı açıklamada Lukaşenko’yu 25 Ekim’e kadar görevinden istifa etmeye, sokaklardaki şiddeti durdurmaya ve siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı. Belarus muhalif ayrıca yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.