Belçika'da birlikte sandviç yiyen 5 öğrenciye 12 bin TL'ye yakın ceza

Koronavirüs enfeksiyonlarının günlük 12 bini geçtiği Belçika'da, birlikte sandviç yiyen 5 öğrenci, koronavirüs önlemleriini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1250 euro ( yaklaşık 11 bin 810 lira) para cezasına çarptırıldı.

Belçika hükümeti, salgının yeniden artması üzerine bu hafta önlemlerinin yeniden sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda, Belçika halkına sosyal temaz sınırlaması getirilerek, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Belçika makamları, kurallara uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Yeni uygulamanın ilk kurbanı, Belçika'nın Batı Flaman bölgesindeki Kortrijk kentinde yaşayan 5 ortaöğretim öğrencisi oldu.

Kortrijk'ın merkezindeki pazar yerinde buluşan 5 öğrenci, yan yana bir banka oturarak, sandviçlerini yemeye başladı.

Bu arada yanlarına yaklaşan polis memurları, öğrencilerin, koronavirüs önlemlerini ihlal ettiğini belirtti ve kişi başı 250'şer euro (2 bin 360 lira) ceza yazdı.

Polis geri adım atmadı

Öğrencilere toplamda bin 250 euro (yaklaşık 11 bin 810 lira) para cezası verildi. Öğrenciler, "Kurallar sürekli değişiyor. 5 kişinin yan yana gelmesinin yasak olduğunu bilmiyorduk" dese de, polis geri adım atmadı.

Öğrencilerden birinin avukat olan babası, HLN gazetesine, kuralların tam 16 kez değiştirildiğini ve takibinin zor olduğunu belirterek, "Ceza ile ihlal arasında bir orantı olmalı. Bugün Belçika'da bu tamamen kontrolden çıktı. Küçük ihllaller, ciddi şekilde cezalandırlıyor" dedi.

Belçikalı veliler, verilen cezaların koronavirüs salgını ile ilgili olmadığını, bunun bir "para tuzağına dönüştüğünü" savunarak, karara itiraz ediyor.

Belediye Başkanı Ruth Vandenberghe ise, cezaların, federal hükümetin kararı olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra, polis sadece Kortrijk'te değil, her yerde kuralları ihlal edenleri derhal para cezasına çarptıracak" diye konuştu.

Belçika'da federal hükümet, sosyal temasın sınırlanmasının yanı sıra, gece yarısından sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı, spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması ve akşam 20:00'den sonra alkol satışı da dahil bir dizi yeni önlem açıklamıştı.

Vakaların en yoğun olduğu Fransızca konuşulan Valon bölgesinde sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Koronavirüsle mücadele amacıyla hükümet tarafından ordunun göreve çağrıldığı Belçika'da yeni haftada günlük enfeksiyon sayılarının 20 bin bulacağı belirtiliyor.