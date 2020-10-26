Avrupa Konseyi Başkanı Michel: Türkiye olumlu gündeme provokasyonları tercih ediyor

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki durum ve Fransa ile yaşanan ihtilafta olumlu eylemlerde bulunmak yerine provokasyonları tercih ettiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki durum ve Fransa ile yaşanan ihtilafta olumlu eylemlerde bulunmak yerine provokasyonları tercih ettiğini ifade etti.

“Türkiye olumlu gündem yerine provokasyonları, Akdeniz'de tek taraflı eylemleri ve şimdi de hakaretleri seçiyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullanan Michel, Avrupa ülkelerine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Plutôt qu'un agenda positif la Turquie choisit les provocations, les actions unilatérales en Méditerranée et maintenant les injures.



C’est intolérable.



Respect pour l'Europe et ses États membres #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) October 25, 2020

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Avrupa'da artan İslam karşıtlığını eleştirirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef alarak, “Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol” ifadelerini kullanmıştı.