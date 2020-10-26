Ruanda soykırımından sorumlu tutulan Kabuga, Lahey'e nakledildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, mayısta yakalandığı Fransa'dan Hollanda’ya sevk edildi.

Soykırımı finanse etmekle suçlanan ve yakalandığı 16 Mayıs’tan bu yana Paris’te tutuklu bulunan 87 yaşındaki Kabuga, UCM Mekanizması’nın (MTPI) Lahey Dairesi’ne transfer edildi.

MTPI’dan yapılan açıklamada, Kabuga’nın davasına hakim atanınca ilk mahkemesinin Lahey’de görüleceği belirtildi.

UCM, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce Tutsi’yi öldüren Hutu milisleri "Interahamwe" grubunun kurulmasından sorumlu tutuyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

Kabuga’nın Tanzanya’nın Arusha kentindeki MTPI Dairesi’nde yargılanması planlanıyordu. Avukatları ileri yaşı, hassas sağlık durumu ve yeni tip koronavirüs nedeniyle müvekkillerinin Arusha yerine Lahey’e yargılanmasını talep etmişti.

UCM Savcılık Ofisi ve MTPI Kayıt Ofisi’nin geçici nakli uygun görmesinin ardından Yargıç Iain Bonomy geçen hafta çarşamba, Kabuga’nın sağlık muayenesi için geçici olarak Lahey’e sevk edilmesini kararlaştırmıştı.