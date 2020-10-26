Avusturya ve İtalya liderlerinden Erdoğan’a ‘Macron’ tepkisi

Avusturya Şansölyesi Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron ile ilgili sözlerinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden uzaklaştığının kanıtı olduğunu söylerken İtalya Başbakanı Conte, Erdoğan’ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ilgili sözlerini ‘hakaret’ olarak nitelendirdi.

Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik hakaretlerini kınıyorum. Bu hakaretleri, Türkiye’nin AB ve ortak dünyalarımızdan giderek daha fazla uzaklaştığını gösteriyor. Fransa’ya tam destek ve dayanışma” ifadesini kullandı.

Ich verurteile die Beschimpfungen von Präsident Erdogan gegenüber Präsident @EmmanuelMacron. Sie zeigen erneut, dass sich die #Türkei immer weiter von der #EU und unseren gemeinsamen Werten wegbewegt. Volle Unterstützung und Solidarität für #Frankreich. @GillesPecout — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 26, 2020​

‘Hakaretler, AB’nin Türkiye politikasına ters’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı Fransızca paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik eleştirileri kabul edilemez. Kişisel hakaret, AB’nin Türkiye ile ilgili uygulamak istediği pozitif gündeme katkıda bulunmadığı gibi aksine kararlardan soğutuyor. (Fransa) Cumhurbaşkanı ile tam dayanışmayı ifade ediyorum” diye yazdı.

Les propos adressés par le Président Erdogan au Président Macron sont inacceptables. Les invectives personnelles n’aident pas l’agenda positif que l’UE veut poursuivre avec la Turquie, mais éloignent au contraire les solutions. Pleine solidarité avec le Président @EmmanuelMacron — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 26, 2020

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