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    Galler'de giysi satışı yasağı: Donla markete gitti, içeri alınmayarak giysinin temel ihtiyaç olduğunu kanıtladı

    © AA
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (494)
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    Genel karantinaya giren Galler'de temel ihtiyaç maddesi olmadığı gerekçesiyle giysi satışının yasaklanması, büyük tepki çekti. Süpermarketin kapısına donla dayanan, ama içeri alınmayan bir protestocunun güvenlikçilere giysinin olmazsa olmazlığını kabul ettirdiği video, yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine hükümet, marketlerdeki yasağı gevşetti.

    İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ile birlikte Britanya'yı oluşturan parçalardan biri olan Galler'de, koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasını dizginlemek için 9 Kasım'a dek genel karantina uygulanırken, süpermarketlerin de giysiler, kitaplar gibi elzem olmayan, ikinci dereceden önem arz eden malları satması yasaklandı. 

    Bunu protesto için Galler'in güneyindeki Newport kentinde Chris Noden (38), Tesco süpermarketine alışveriş arabasını iterek sadece don giymiş şekilde girdi, ancak güvenlikçiler tarafından durduruldu. Chris Noden'a eşlik eden ve eylemi filme alan eşi Dawn, market çalışanlarına "Giysiler elzem değil, bırakın girsin" dedi. 

    Çocuklara giydirecek kıyafet bulamadığına dikkat çeken Dawn, "Dükkanınızın politikası giysilerin elzem olmadığını söylüyor. Bırakın kıyafet satın alsın. Bu (yaptığınız) saçmalık ötesi. Dışarıda çocuklar giysi ihtiyacı çekerek büyüyor" diye konuşmaya devam etti.

    Güvenlikçi "Uygun şekilde giyinmemiş. Gidin hükümete hesap sorun. Bu şekilde giyinerek içeri giremezsiniz" yanıtını verdi.

    Dawn'ın "Yani giysiler gündelik yaşam için elzemmiş" diye ısrar etmesi üzerine güvenlikçiden "Elbette" karşılığı geldi.

    Daha sonra videoyu online yayımlayan Dawn "Lütfen hiçbir karantina kuralının ihlal edilmediğinin, kimsenin riske atılmadığının, bu elzem olmayanlar listesinin şaka ötesi olduğunun farkına varın!" dedi.

    Galler Başbakanı Mark Drakeford'a seslenerek "Kıyafetler gerekli değil, öyle mi Bay Drakeford? Çikolata, şeker, alkol ve tütün, hepsi temel ihtiyaç maddesi olarak sınıflandırılıyor?"

    Karantina yasakları kapsamında giyim, mobilya, otomobil gibi elzem addedilmeyen ürünler satan mağazalar kapatılırken, süpermarketler de çocuk giysileri, yatak takımları, su ısıtıcı gibi ürünlerin üzerini plastik örtülerle kapayıp koridorları kordona aldı.

    Bu manzara karşısında yasağın derhal kaldırılmasını isteyen bir dilekçe 60 bin civarında imza toplanarak Galler parlamentosuna sunuldu. Donlu kahramanın eylemi de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    Bunun üzerine Drakeford, hükümetinin bakanlarının bugün süper market yöneticileriyle biraraya gelerek yasağı görüşeceğini duyurdu. 

    Süpermarketlerin yasak konusunda 'takdir yetkisine' sahip olduğunu duyuran Galler Başbakanı bazı kişilerin bu tür ürünlere 'daha önce öngöremedikleri ve tamamen beklenmedik nedenlerle'  ihtiyaç duyabileceklerini kabul etti.

    "Herkesin selametinin sözkonusu olduğu durumlarda, süpermarketlerimizin kuralları farklı şekilde uygulamak için takdir yetkisine sahip olduklarını anlamalarını sağlayacağız" diyen Drakeford, diğer yandan kendisinin iki haftalık genel karantina boyunca giyim eşyası satın alma ihtiyacı duyacağını sanmadığını, bölgedeki pek çok kişinin de aynı durumda olduğunu sandığını söyledi.

    Sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine TV kanallarına çıkarılan donlu farkındalık yaratıcısı ise eylemini şöyle açıkladı:

    "Haklılığımı kanıtlayacağını düşündüm. Eşim bana Facebook'te bir eme gösterdi, 'Sadece Galler'de üzerinde giysi olmadan alışverişe çıkabilirsiniz' yazıyordu. Kendime 'hadi bunu kanıtla' dedim."

    Eylemi eşiyle birlikte hazırladığını belirten Chris Noden, "Market çalışanları, içeri girmek için giysilerin olmazsa olmazlığını söylediği an haklılığım kanıtlandı" dedi.

     

     



     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (494)
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