Fransa'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 'kalabalık yerlerden uzak durma' çağrısı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız vatandaşların 'halka açık yerlerde herhangi bir toplantı veya gösteriden kaçınma' önerisinde bulundu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız vatandaşlarına hitaben sosyal medya üzerinden bir uyarı açıklaması yaptı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 'Fransa'da ikamet edenlerin ya da Türkiye'den geçenlerin seyahat ederken çok dikkatli olmaları' tavsiye edildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Fransız vatandaşlarına 'özellikle halka açık yerlerde herhangi bir toplantı veya gösteriden kaçınmaları' önerildi.

En raison du contexte local et international, il est recommandé aux Français résidant ou de passage en Turquie de faire preuve d'une très grande vigilance dans le cadre de leurs déplacements et notamment d'éviter tout rassemblement ou manifestation dans des lieux publics. — La France en Turquie (@FranceenTurquie) October 26, 2020

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