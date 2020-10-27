Belarus’ta muhalif gösteriler devam ediyor

Olayın tanıklarının Sputnik’e verdiği bilgiye göre Minsk’te muhalefet temsilcileri önce Bağımsızlık Meydanı’nda izinsiz gösteri yaptı, ardından kentin merkezi bulvarında yürüyüş düzenledi.

Aktarılan bilgilere göre başkentteki meydanda önce yaşlılar topladı, ardından bu gruba daha önce Belarus Devlet Üniversitesi’nin yakınında gösteri yapan öğrenciler katıldı. Grup daha sonra Bağımsızlık Bulvarı’nda yürüyüş düzenledi.

Eellerinde beyaz-kırmızı-beyaz bayraklar, kurdeleler, balonlar, çiçekler ve posterler tutan göstericiler, ‘Grev’, ‘Bize katıl’, ‘Git’, ‘Her gün’ şeklinde sloganlar eşliğinde yürüyüşe devam etti. Yürüyenlere otomobil sürücüleri korna çalarak destek verirken, bulvarın karşısında ve evlerde oturan kişiler de selamladı.

Diğer yandan güvenlik güçleri, Minsk’in merkezine özel araçlar, otobüs ve askeri kamyonlar sevk etti ve güvenlik önlemlerini arttırdı, bulvardaki trafik sınırlandırıldı.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, daha önce yaptığı açıklamada Lukaşenko’yu 25 Ekim’e kadar görevinden istifa etmeye, sokaklardaki şiddeti durdurmaya ve siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı. Belarus muhalif ayrıca yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak muhalefet Lukaşenko'nun seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor. Son olarak bugün itibariyle ülkede ulusal grev ilan edildi.