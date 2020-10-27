İtalya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine hükümet iki gün önce, bar ve restoranların saat 18'de kapatılması; sinema, tiyatro ve spor salonlarının faaliyetlerinin durdurulması ve liselerde ağırlıkla uzaktan eğitime geçilmesi gibi yeni tedbir kararları aldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin pazar günü açıkladığı başbakanlık kararnamesiyle getirilen ve bugünden itibaren başlayan kısıtlayıcı tedbirler; Milano, Torino, Trieste ve Napoli başta olmak üzere pek çok yerde protesto edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde protestoların şiddet eylemine dönüştüğü kaydedildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da önlemleri protesto etmek için Lombardiya Bölgesel Yönetim binasına izinsiz yürümek isteyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Torino'da da "Halkın protestosu" çağrısıyla akşam saatlerinde meydanlara inen protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Göstericilerin 'Özgürlük' diye slogan attıkları duyuldu.

Immagini impressionanti da Napoli in piazza Plebiscito: in migliaia contro lockdown, coprifuoco e governo Conte: "Libertà!" Restiamo uniti, scriveremo la storia. #RadioSavana pic.twitter.com/1CMTVRDi1S — RadioSavana (@RadioSavana) October 26, 2020

Milano'da toplanan bir grup göstericinin de polis aracına molotofkokteyli attığı, basına yansıdı.

In my home city of Milan, where I have barely seen a violent protest take place in my life, protesters against new pandemic restrictions measures are throwing what appear to be molotov cocktails at police and chanting “Libertà” pic.twitter.com/QfpXbZUfxf — Alessandra (@alessabocchi) October 26, 2020

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Lockdown a Milano: scontri con la Polizia e devastazioni di negozi e tram. Tentato assalto al palazzo della Regione Lombardia. #RadioSavana pic.twitter.com/gHEivbvMp0 — RadioSavana (@RadioSavana) October 26, 2020

​Kentin işlek meydanlarından San Carlo savaş alanına dönerken Roma Caddesi'ndeki bazı ünlü markaların vitrinlerinin de protestocular tarafından kırıldı. Bir Gucci mağazasının ise yağmalandığı belirtildi.

A Torino: il #Dpcm non piace, quindi si va alla protesta e con l’occasione si svaligia un negozio di Gucci 😷 voi che vi approfittate di una situazione simile, fate schifo. pic.twitter.com/e9q2mdDfar — Trash Italiano (@trash_italiano) October 26, 2020

​La Repubblica'nın haberinde, Torino’daki olaylarda 2 polisin yaralandığı, 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Napoli’de de 23 Ekim Cumartesi günü yerel yöneticilerin bölgesel düzeydeki tedbirlerine karşı başlayan protesto dalgası devam etti. Kentin ünlü meydanı Plebiscito Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, bölgede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ve uygulamaya geçirilen son tedbirleri protesto etti.

WATCH: Protesters in Naples, Italy, take to the street in defiance of curfew after governor calls for total lockdown pic.twitter.com/4vjnLfOLht — BNO Newsroom (@BNODesk) October 23, 2020

​Ülkenin dört bir yanından gelen protesto haberleri sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığının, ani toplumsal reaksiyonlara karşı valilik ve emniyet güçlerini alarm durumuna geçirdiği haberlere yansıdı.

Ekonomik destek sözü verilmişti

Ülkede yaklaşık 2 hafta önce getirilen son tedbirlerle kamuya açık alanlarda özel partiler yasaklanmış, evlerde ise 6 kişinin üzerinde buluşmalar yapılmaması şiddetle tavsiye edilmişti.

Düğün ve cenaze gibi törenlere izin verilse de katılımcı sayısı 30'la sınırlandırılmıştı. Bugün açıklanan yeni kararlarla düğün sonrası kutlamalar da yasaklanmıştı.

Ekim ayı başında da maske zorunluluğunun kapsamı, açık havayı da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Kısıtlayıcı tedbirlerin öfkeye ve eşitsizliğin artmasına yol açtığının farkında olduğunu söyleyen Conte, tedbirler nedeniyle iş kaybına uğrayanlara krediler, vergi kolaylıkları, acil durum maaşı gibi ekonomik destek sözü vermişti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 37 bin 479 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 542 bin 789.