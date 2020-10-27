Belarus'ta 500'den fazla protestocu gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı, geçen pazar günü kolluk kuvvetlerinin 160'I başkent Minsk'te olmak üzere, ülke genelinde 500'den fazla göstericiyi gözaltına aldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “160’ı Minsk’te olmak üzere, toplam 523 kişi kitlesel olaylara ilişkin yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İdari suçlar Mahkemesi'ne sevk edilecek 352 kişi gözaltı merkezlerinde tutuluyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, polisin sokak gösterileri sırasında düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı da kaydedildi.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşısındaki en güçlü muhalif isim olarak öne çıkan Svetlana Tihanovskaya, 13 Ekim’de yaptığı açıklamada, Lukaşenko’yu 25 Ekim’e kadar görevinden istifa etmeye, sokaklardaki şiddeti durdurmaya ve siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı. Belarus muhalif ayrıca yıl sonuna kadar yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında bulunmuştu.

Tihanovskaya, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda, kitlesel protestolar, genel grev, yolların trafiğe kapatılması ve devlet mağazalarında satışların durdurulması konusunda tehdit etmişti.

Tihanovskaya’nın ülkede genel grev ilan edeceğini belirttiği 25 Ekim’den bir gün önce, Minsk ve Belarus'un diğer bazı şehirlerinde izinsiz protestolar düzenlendi. Protesto gösterileri güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Belarus hükümeti 26 Ekim Pazartesi günü, ülkenin tüm sanayi kuruluşlarının normal şekilde çalıştığını duyurdu.