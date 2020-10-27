Ukrayna Dışişleri: ABD Kırım’ın ‘iade’ stratejisini desteklemeye hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kırım’ın Ukrayna'ya geri dönüşünü amaçlayan ‘Kırım Platformu’ projesinin geliştirilmesi konusunda Kiev ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Christina Quinn’in Washington’un yarımadanın Ukrayna'ya geri dönüşünü amaçlayan ‘Kırım Platformu’ projesinin geliştirilmesi konusunda Kiev ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Quinn’in Washington’un Kırım konusundaki tutumunun ‘katı ve değişmez’ olduğunu vurguladığı ileri sürüldü.

Kiev'in Kırım konusunda uluslararası bir danışma ve koordinasyon platformu oluşturma niyeti olduğu, Ukrayna hükümetinin İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'yi istişarelere dahil etmeyi planladığı geçen temmuzda belli olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin (AB) de Ukrayna’nın girişimine katılmaya hazır olduğunu, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da projede yer almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Diğer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'nın oluşturduğu Kırım karşıtı birliğin başarısızlığa mahkum olduğunu ve üyeleri için tam bir siyasi fiyaskoya dönüşeceğini, Kırım’ın sonsuza dek Rusya’ya döndüğünü, Kırımlıların yaptığı seçimin ise nihai ve değişmez olduğunu ifade etmişti.