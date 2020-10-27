Fransız mallarını boykot çağrısına Fransa İçişleri Bakanı'ndan yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunması üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa'nın Charlie Hebdo mizah dergisinin uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi Muhammed peygamber karikatürlerini yeniden yayımlamasının ardından saldırıların yeniden başlaması ve karikatürleri sınıfta tartışmaya açan bir tarih öğretmeninin kafası kesilmesine verdiği tepki, Türkiye ve Müslüman ülkelerle ilişkileri germeye devam ediyor.

Son olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un İslam düşmanı tavrı gerekçesiyle Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulunması üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı.

France Inter radyosuna konuşan İçişleri Bakanı Darmanin, "Yabancı güçlerin Fransa'da olan bitenlere müdahalesinin her birimizi şoke etmesi gerekir" dedi.

Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesini talep etmesi ve Pakistan meclisinin hükümetten Paris Büyükelçisini geri çekmesini talep eden karar çıkarması örneklerini veren Darmanin, "Türkiye, Fransa'nın içişleri karışmamalı" tepkisini gösterdi.

İçişleri Bakanı, Paris'teki en eski cami olan Büyük Cami'nin imamlarının bu hafta cuma hutbesinde cumhuriyet ve Fransa için şiir okuyacaklarını da duyurdu.

Vendredi prochain, pour la grande prière, les imams de la grande mosquée de Paris liront un poème pour la République et pour la France, acte symbolique très fort. pic.twitter.com/LDNtjcZLs1 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 27, 2020

Dün Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını söyleyerek "Bugün Türklerin yaptığı gibi yapmayacağız" dedi.

Öncesinde Erdoğan'ın Macron'un akıl sağlığını sorgulaması karşısında Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro istişarelerde bulunmak üzere Paris'e geri çağrılmıştı. Bunu Erdoğan'ın "Fransız markaları satın almayın; Fransız ürünlerine itibar etmeyin" talebi izlemişti.

Macron ise dün Fransa'daki Müslüman toplumunun temsilcileriyle buluşmasında 'İslamcı ayrılıkçılıkla' mücadele kararlılığını tekrar dile getirmişti.