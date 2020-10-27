Çeçen lider Kadirov: Macron'un söylemleri insanları terörizme yöneltiyor

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ile ilgili söylemleriyle insanları terörizme yönelttiğini, Fransız liderin ‘aydınlanmış İslam’ yaratma fikrinin kendisini terörist gibi gösterdiğini belirtti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ile ilgili söylemleriyle insanları terörizme yönelttiğini, Fransız liderin ‘aydınlanmış İslam’ yaratma fikrinin kendisini terörist gibi gösterdiğini ifade etti.

Kadirov, “Macron bu açıklamayı yaparken nasıl bir halde olduğunu bilmiyorum, ancak böyle bir tepkinin sonuçları çok trajik olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı’nın ta kendisi şimdi teröriste benzemeye başlıyor. Provokasyonları destekleyerek, Müslümanları üstü örtülü bir şekilde suç işlemeye teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Paris’te öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin ölüm nedeninin dinle alay etmek olduğunu savunan Kadirov, Macron’a hitaben, “Sonuçta onu Fransa kahramanı rütbesine yükseltiyorsunuz, onun kışkırttığı kişiyi ise terörist ilan ediyorsunuz. Peki Macron, ona terörist diyorsan, bu durumda yüz kat daha kötüsün, zira insanları terörizme zorluyorsun, insanları ona doğru yöneltiyorsun, başka seçenek bırakmıyorsun, gençlerin kafasında aşırılıkçı fikirleri beslemek için tüm koşulları yaratıyorsun. Kendine rahatlıkla ülkendeki terörizmin lideri ve ilham kaynağı diyebilirsin” ifadelerini paylaştı.

Fransız yetkililerin tutum ve davranışlarıyla insanları suç işlemek zorunda bıraktıklarını belirten Kadirov, “Ve basit gerçekleri anlamak istemiyorsanız, o zaman dünyadaki Müslümanların büyük peygamber Hz. Muhammed'in ismine hakaret edilmesine izin vermeyeceği gerçeğine hazırlıklı olun. Hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.